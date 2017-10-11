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موريتانيا: وزارة الإسكان تكون أطرها في مجال العمران


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 11 أكتوبر 2017 - 20:46



موريتانيا: وزارة الإسكان تكون أطرها في مجال العمران
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أطلقت وزارة وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابى اليوم الاربعاء ورشة لتكوين عدد من أطرها في مجال العمران والاستصلاح الترابي.


ويهدف التكوين الذي يشرف عليه خبراء دوليون الى دعم قدرات المشاركين في مجال استخدام الآليات الرقمية االجديدة وأستعمالها فى ميدان العمران والاستصلاح الترابى.

الامين العام لوزارة الاسكان  "جكانا اساقا" أن هذا اللقاء التكويني يكتسي أهمية خاصة فى تطوير وتحسين اداء القطاع .


واضاف أن هذا التكوين يأتي بعد دورة سابقة خصصت للتكوين على عدة برامج معلوماتية مكنت الاطر من تحسين خبراتهم فى هذ المجال .


الكلمات المفتاحية : اطر, تكوين, عمران
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