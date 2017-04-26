موريتانيا: وزراء أفارقة يناقشون تقنيات الاتصال





بدأت اليوم الاربعاء بنواكشوط أشغال الدورة الخامسة لاجتماع مجلس وزراء الإتصالات للدول الاعضاء في المدرسة العليا متعددة الجنسيات للاتصالات، بمشاركة كل من السينغال وبنين وبوركينافاسو وغينيا الاستوائية ومالي والنيجر، بالاضافة الى موريتانيا البلد المضيف.





وقال وزير التشغيل والتكوين المهني، وتقنيات الاعلام والاتصال الموريتاني ، الرئس الدوري للمجلسمختار ملل جا "إن تقنيات الاعلام والاتصال تعتبر اليوم رافعة هامة للتنمية بصورة عامة وأداة لاغنى عنها في الحياة اليومية للأفراد"





وأضاف الوزير الموريتاني أن "دول المنطقة تعول على هذه المدرسة في تكوين أجيال افريقية مسلحة بالعلم والالتزام نحو بلدانها وقارتها، وقادرة على رفع التحديات التي تواجه القارة في مجال ردم الهوة الرقمية".



وسيناقش الوزراء في هذه الدورة عدة مواضيع منها تنمية هذه المدرسة وإسهامها في تكوين الكادر البشري في مجال تقنيات الاعلام والاتصال، كما سيتم خلالها انتخاب المدير العام لهذه المدرسة، ومدير الدروس.





وتأسست المدرسة العليا متعددة الجنسيات للاتصالات عام 1981 وتعنى بالتكوين المستمر في قطاع الاتصالات، وقد فتحت أول فرع لها في مويتانيا عام 2016