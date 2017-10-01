موريتانيا: وزيرة البيطرة تدعو لتحصين المواشي ضد الطاعون





دعت وزيرة البيطرة الموريتانية فاطمة فال منت اصوينع، المنمين إلى تسهيل عمل الفرق البيطرية وتحصين المواشي ضد الأمراض الفتاكة.





جاء ذلك خلال لقاء لها اليوم الأحد مع المنمين في مقاطعة مقامه بولاية غوغول في الجنوب الشرقي الموريتاني.





منت اصوينع شددت على ضرورة تحصين المجترات الصغيرة ضد الطاعون، وهو البرنامج الذي يحظى بدعم من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل في موريتانيا.



وكانت الوزيرة قد زارت المزرعة النموذجية لتحسين سلالات الأبقار في مقامة، واستمعت إلى شروح حول طبيعة العمل بهذه المرزعة ومكوناتها.



وتقوم منت اصوينع خلال زيارتها لـ"غورغول" بتحسيس حول أهمية التحسين الوراثي لدى الأبقار، والإقبال على حظائر التطعيم لتحصين المواشي ضد الأمراض الفتاكة.

