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موريتانيا: وزيرة تطالب بـ"الجودة" في سوق العاصمة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 22 أكتوبر 2017 - 16:57



موريتانيا: وزيرة تطالب بـ"الجودة" في سوق العاصمة
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طالبت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أمال بنت مولود اليوم الأحد القائمين على العمل في المركز التجاري الواقع جنب سوق العاصمة انواكشوط بتسريع وتيرة العمل ليكتمل بناء السوق في الآجال المحددة، "مع الألتزام بمعايير الجودة والتقنية حتى يستجيب السوق الجديد للمتطلبات العصرية". 
 
وقد تجولت بنت مولود خلال زيارة للمركز التجاري في مختلف أجنحة المركز واستمعت الى شر وح  قدمها مدير شركة اسكان حول أهمية المركز ونوعية البناء الذى يتميز به والمرافق المكونة له، "مع مراعاة التطور الحضري وضرورة استجابة هذا المرفق العمومي للمعاير اللازمة في هذا الاطار" بحسب تعبيره.
 
ويتكون المركز التجاري من 1158حانوتا ومصلى ووكالات مصرفية ونقطة صحية إضافة إلى مطعم و8 مصاعد للأ شخاص و2 للحمولة ومولد كهربائي بطاقة 2000 كيل وات. كما يتوفر على مركز لمكافحة الحرائق ، ويصل الغلاف المالي لانجازه 5 مليارات ونصف على نفقة الدولة.


الكلمات المفتاحية : بيطرة, جودة, وزيرة الإسكان
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