موريتانيا: وزير التهذيب يتعهد بإصلاحات خلال العام الدراسي



قال وزير التهذيب الوطني إسلمو ولد سيدي المختار إن الحكومة الموريتانية ستتخذ عدة اجراءات خلال العام الدراسي الجديد ، من بينها تفعيل المرحلة التكميلية من برنامج تحسين الولوج ونوعية التعليم، لإعادة تأهيل وتوسعة 86 مدرسة ومؤسسة ثانوية، و بناء 56 ما بين مدرسة ومؤسسة ثانوية.



واستعرض الوزير خلال خطاب افتتاح العام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم الثلاثاء على عموم التراب الوطني ما قال إنها إنجازات تحققت في مجال التمدرس وتحسين أداء المنظومة التربوية.

وأشار ولد سيدى المختار إلى أن حكومته أطلقت برنامج تحسين الولوج ونوعية التعليم المعروف ب (باك) العام الماضي بغلاف مالي قدره 10 مليارات أوقية ممول بالكامل من ميزانية الدولة، حيث تم في المرحلة الأولى بناء 75 مدرسة ومؤسسة ثانوية .

وأوضح أنه سيتم دعم تجربة مدارس الامتياز وتطويرها وتعميمها على جميع المدارس، حيث دلت مؤشرات النجاح في الامتحانات الوطنية أن التجربة مكنت من تكوين جيل علمي قادر على المساهمة الفعالة في بناء الوطن، حسب تعبيره.

وأكد أن السلطات ستحارب ظاهرة الافتتاح العشوائي للمدارس، كما أنها ستشجع نظام التجميع مع مراعاة خصوصية المناطق ذات الأولوية التربوية، على حد تعبيره.



وأشار إلى أن الوزارة ستدعم تدريس العلوم التجريبية من خلال تزويد المؤسسات بالعدة والأدوات اللازمة لتجهيز المختبرات والقاعات المتخصصة وتشجيع تدريس العلوم استجابة لحاجات التنمية في موريتانيا ، مضيفا أنه سيتم تحسين إطار الحياة المدرسية وتنقية الفضاء المدرسي مما لا يمت له بصلة كالباعة والمتطفلين ومستخدمي المباني المدرسية بشكل "غير شرعي"، على حد تعبيره.

