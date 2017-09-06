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موريتانيا: وزير الداخلية يعزي باسم الرئيس في ضحايا العواصف


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 6 سبتمبر 2017 - 17:09



موريتانيا: وزير الداخلية يعزي باسم الرئيس في ضحايا العواصف
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قدم وزير الداخلية الموريتاني احمدو ولد عبد الله اليوم الاربعاء باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التعازي لاسر ضحايا العواصف المطرية التي شهدتها أمس مقاطعة بوغي بولاية لبراكنة واسفرت عن وقوع وفيات. 

وزير الداخلية قدم خلال زيارته للقري المتضررة من العواصف مبالغ مالية الأسر الضحايا في قرى الياكاكا، ساراندوغو، رويمدي اهل الطالب محمد، بلاجي وغلم.

وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد اصدرت أمس بيانا اكدت فيه عزم وزير الداخلية الموريتاني زيارة الأماكن المتضررة من العواصف في ولايتي لبراكنة ولعصابة، بهدف الاطلاع على الاضرار ومواساة اسر الضحايا


الكلمات المفتاحية : الرئيس, ضحايا, وزير الداخلية
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