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موريتانيا: وزير الدفاع يجرى لقاء مع قائد الجيوش السنغالية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 21:03



موريتانيا: وزير الدفاع يجرى لقاء مع قائد الجيوش السنغالية
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أجرى وزير الدفاع الموريتاني  جالو مامادو باتيا اليوم الثلاثاء بمكتبه في نواكشوط لقاء مع  قائد أركان الجيوش السينغالية الفريق ركن الشيخ كي.
وتناول اللقاء الذى جرى بحضور قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد و الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء حننه ولد هنون ولد سيدى، علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والسنغال، وسبل تعزيزها خاصة في مجال الدفاع.
 
كما حضر اللقاء بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء ( الوكالة الرسمية) العقيد سيدى ولد الب الملحق العسكري بسفارة موريتانيا في السينغال ومدير مكتب التنسيق بوزارة الدفاع الموريتانية المقدم أحمد ولد خيري، والعقيد الشيخ واد مساعد قائد أركان الجيوش السينغالية المكلف بالعمليات والملحق العسكري بالسفارة السيغالية في نواكشوط.
 
بدأ قائد أركان الجيوش السينغالية الفريق ركن الشيخ كي اليوم زيارة عمل لموريتانيا تدوم يومين.


الكلمات المفتاحية : الدفاع, سنغال, وزير
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