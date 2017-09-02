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موريتانيا: وزير الشؤون الإسلامية يشيد بمستوى تنظيم الحج


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 2 سبتمبر 2017 - 14:17



موريتانيا: وزير الشؤون الإسلامية يشيد بمستوى تنظيم الحج
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أشاد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني أحمد ولد أهل داوود بمستوى تنظيم موسم الحج هذا العام.
 
جاء ذلك خلال كلمة له باسم ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وبعثات الحج، والوفود الرسمية في حفل نظمه العاهل السعودي اليوم السبت بقصر مني.
 
وأضاف ولد أهل داوود في كلمته أن نجاح المملكة في تنظيم موسم الحج لهذا العام  شكل إضافة نوعية في سلسلة نجاحات المملكة في تنظيم الحج ، حيث حظي ضيوف الرحمن بكل أشكال الرعاية ، مما مكنهم من تأدية مناسك هذه الشعيرة بكل راحة واطمئنان.
 
وأكد الوزير الموريتاني أن "رسم الخطط الناجعة لتأمين الحجيج وتفويجهم بانسيابية وانتظام، أتاح الفرصة لأعداد كبيرة من الشعوب الإسلامية كافة، لتأدية فريضة الحج".
ويستقبل حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، في مشعر منى أول أيام التشريق، التي يرمون خلالها الجمرات الثلاث،بداية بالصغرى، ثم الوسطى، وختاماً بالكبرى.
وكانت مواكب الحجاج قد اكتمل وصولها إلى منى في وقت لاحق من يوم أمس، بعد وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت في "مزدلفة".


الكلمات المفتاحية : الحج, السعودية, زير, موريتانيا
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