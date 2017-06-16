موريتانيا: وزير يتجول في مطار "أم التونسي"



قام وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمد عبد الله ولد أداع، مساء اليوم الخميس، بجولة في أجنحة مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، في إطار زيارة تفقد واطلاع على المنشأة التي دشنت قبل عام تقريباً.



واستقبل الوزير في المطار من طرف المدير العام لشركة مطارات موريتانيا السيد ابراهيم كان، وفق ما أكدته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).



وقال نفس المصدر إن الوزير كان بصحبته كبار معاونيه، وتجول في الجناح الرئاسي وورش الصيانة ومدرجي المطار، وبرج المراقبة الرئيسي ومباني مختلف الشركاء الملاحيين للمطار.



كما تجول الوزير في المحطة الكهربائية وعنابر المسافرين ومختلف المنشآت ومكاتب الرقابة والشرطة والجوازات والتفتيش وبوابات المغادرة والوصول والجمارك.

