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موريتانيا: وضع الحجر الأساس لأول مختبر لزراعة النخيل


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 27 نونبر 2016 - 19:20



موريتانيا: وضع الحجر الأساس لأول مختبر لزراعة النخيل
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وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاحد بمدينة أطار شمالي موريتانيا الحجر الاساس لمختبر وطني لزراعة أنسجة النخيل، من المتوقع أن تنتهي الآشغال فيه خلال 8 أشهر.
 
ويقع المختبر على مساحة 1277 مترا مربعا، منها 926 للمبنى الاساسي، والباقي ملحقاته، ويوفر فسائل أنبوبية لأعداد كبيرة ولأصناف ذات جودة عالية من النخيل وفقا للقائمين على المختبر.

كما تسعى الحكومة من خلال المختبر إلى الحفاظ على المخزون الوراثي، عن طريق تكثير أصناف من النخيل طور الانقراض وتوفير فسائل لإنشاء واحات جديدة .
 
ويبلغ الغلاف المالي لهذا المختبر أكثر من 126 مليون أوقية بتمويل مشترك من الدولة الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
 


الكلمات المفتاحية : آدرار, النخيل, مختبر


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