موريتانيا: وضع حجر الأساس لخط كهربائي بين نواكشوط - نواذيبو



وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة الحجر الأساس لمشروع إنشاء خطوط 225/90 كيلوفولت بين نواكشوط ونواذيبو.



وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع المشيد شمال نواكشوط، 110 مليون دولار أمريكي مقدمة من بنك الهند للتصدير والاستيراد، وستكتمل الأشغال فيه بحسب القائمين عليه في غضون 24 شهرا.



ويمتد الخط الكهربائي 225 كيلوفلت الرابط بين نواكشوط وبولنوار على مسافة 390 كلم ويبلغ عدد أبراجه 1224 برجا بين كل واحد منهم مسافة قياسية تقدر ب 400 متر، بينما يقدر ارتفاع البرج الواحد ب 48،3 مترا، بينما يبلغ طول الخط الكهربائي 90 كيلوفلت الرابط بين بولنوار ونواذيبو 66 كلمترا ويبلغ عدد الأبراج الممتدة على طول الخط 219 برجا بمسافة قياسية تبلغ 300 بين كل واحد منهم.



وقال وزير الطاقة والنفط والمعادن محمد عبد الفتاح إن هذا الخط سيمكن من تثمين المقدرات الوطنية من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي عبر التشغيل الأمثل لمحطات التوليد الكهربائي الجديدة، "مثل المحطة الهوائية والمحطتين الشمسية والمزدوجة في نواكشوط ومزرعة بولنوار الهوائية بقدرة 100 ميغاوات".

