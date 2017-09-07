موريتانيا: وضع شيوخ تحت المراقبة القضائية والنيابة تستأنف



وضع قاضي التحقيق أمس الأربعاء عضوين من مجلس الشيوخ ، تتهمهم النيابة بتلقي رشاوى من طرف رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو تحت المراقبة القضائية .



وكان قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحضار الشيوخ ، محمد الأمين ولد ابنيجاره (مقاطعة تيشيت) و الشيخ ولد الدده ( دائرة المغرب العربي) ، وبعد استجوابهم ، تم وضعهم تحت المراقبة القضائية .



واستأنفت النيابة العامة مباشرة قرار قاضي التحقيق ، وستتم إحالتهما مباشرة لمحكمة الاستئناف (غرفة الاتهام) التى ستعقد جلستها الأسبوع المقبل برئاسة القاضي بالإنابة اباه ولد امبيريك.



وكان وكيل الجمهورية ، منسق فريق النيابة لمحاربة الفساد قد طالب قاضي التحقيق باصدار مذكرة توقيف دولية فى حق شيوخ شملهم ملف السناتور محمد ولد غده.