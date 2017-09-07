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موريتانيا: وضع شيوخ تحت المراقبة القضائية والنيابة تستأنف


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 7 سبتمبر 2017 - 11:58



موريتانيا: وضع شيوخ تحت المراقبة القضائية والنيابة تستأنف
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وضع قاضي التحقيق أمس الأربعاء عضوين من مجلس الشيوخ ، تتهمهم النيابة بتلقي رشاوى من طرف رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو تحت المراقبة القضائية .

وكان قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحضار الشيوخ  ، محمد الأمين ولد ابنيجاره (مقاطعة تيشيت) و الشيخ ولد الدده ( دائرة المغرب العربي)  ، وبعد استجوابهم ، تم وضعهم تحت المراقبة القضائية .

واستأنفت النيابة العامة مباشرة قرار قاضي التحقيق ، وستتم إحالتهما مباشرة  لمحكمة الاستئناف (غرفة الاتهام) التى ستعقد جلستها الأسبوع المقبل برئاسة القاضي بالإنابة  اباه ولد امبيريك.

وكان  وكيل الجمهورية ، منسق فريق النيابة لمحاربة الفساد قد طالب قاضي التحقيق  باصدار مذكرة توقيف دولية فى حق  شيوخ شملهم ملف السناتور محمد ولد غده.   


الكلمات المفتاحية : أزمة, الشيوخ, موريتانيا, ولد بوعماتو
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