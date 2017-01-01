موريتانيا: وفاة اعل ولد محمد فال وإعلان الحداد



أعلن زوال اليوم الجمعة، عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال، وذلك بشكل مفاجئ في إحدى بوادي تيرس الزمور، في أقصى الشمال الشرقي لموريتانيا.



وأشارت المصادر التي نقلت الخبر لـ"صحراء ميديا" إلى أنه من الراجح أن يكون سبب الوفاة سكتة قلبية.



ومباشرة بعد إعلان وفاة الرئيس الأسبق البالغ من العمر (67 عاماً)، أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد لثلاثة أيام على الرجل الذي حكم موريتانيا خلال عامي 2005 و2006، وتولى إدارة الأمن لعشرين عاماً (1985-2005).



وجاء الإعلان عن الحدود بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.



وبهذه المناسبة فإن مؤسسة "صحراء ميديا"، إدارة وعمالاً، تعبر عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وذويه وللشعب الموريتاني عامة.



