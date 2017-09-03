موريتانيا: وفاة الوزير السابق الرشيد ولد صالح (سيرة ذاتية)





أعلن فى العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة الوزير الأسبق الرشيد ولدصالح عن عمر ناهز 75 سنة ، بالمستشفى العسكرى .



ويعتبر الرشيد ولد صالح أحد الشخصيات الوطنية ، حيث شغل عدة مناصب وزارية إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع ، كما شغل منصب رئيس الجمعية الوطنية فى حكم ولد الطائع.



سيرة الرشيد ولد صالح الذاتية :





تاريخ ومحل الميلاد: 1942 لعيون

1961 - 1962: معهد بوتلميت

1964 - 1969: معهد المعلمين بالكويت

1969 - 1970: أستاذ إعدادية

1971 - 1972: المدرسة العليا للتعليم

1972 – 1975: أستاذ بإعدادية تجكجة

1975 – 1976: مدير إعدادية ألاك

1976 – 1977: مدير إعدادية تجكجة

1977: عضو المجلس السياسي، أمين تنفيذي مكلف بالعلاقات الخارجية

1978 – 1980: المدرسة العليا للتعليم التكميلي

1981 – 1982: مدير عام للوكالة الموريتانية للأنباء

1982 – 1984: والي باتررزة وتيرس الزمور

1986 – 1987: مدير ثانوية البنات بنواكشوط

1987 – 1988: مدير ثانوية النعمة

1988: عضو الأمانة الدائمة للجنة العسكرية

يونيو 1989: كاتب الدولة لمحو الأمية

1992: وزير التجارة

1993 – 2001: وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان

2001 – 2005: رئيس الجمعية الوطنية.