موريتانيا: وفاة الوزير السابق الرشيد ولد صالح (سيرة ذاتية)

أعلن فى العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة الوزير الأسبق الرشيد ولدصالح عن عمر ناهز 75 سنة ، بالمستشفى العسكرى .
ويعتبر الرشيد ولد صالح أحد الشخصيات الوطنية ، حيث شغل عدة مناصب وزارية إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع ، كما شغل منصب رئيس الجمعية الوطنية فى حكم ولد الطائع.
سيرة الرشيد ولد صالح الذاتية :
تاريخ ومحل الميلاد: 1942 لعيون
1961 - 1962: معهد بوتلميت
1964 - 1969: معهد المعلمين بالكويت
1969 - 1970: أستاذ إعدادية
1971 - 1972: المدرسة العليا للتعليم
1972 – 1975: أستاذ بإعدادية تجكجة
1975 – 1976: مدير إعدادية ألاك
1976 – 1977: مدير إعدادية تجكجة
1977: عضو المجلس السياسي، أمين تنفيذي مكلف بالعلاقات الخارجية
1978 – 1980: المدرسة العليا للتعليم التكميلي
1981 – 1982: مدير عام للوكالة الموريتانية للأنباء
1982 – 1984: والي باتررزة وتيرس الزمور
1986 – 1987: مدير ثانوية البنات بنواكشوط
1987 – 1988: مدير ثانوية النعمة
1988: عضو الأمانة الدائمة للجنة العسكرية
يونيو 1989: كاتب الدولة لمحو الأمية
1992: وزير التجارة
1993 – 2001: وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان
2001 – 2005: رئيس الجمعية الوطنية.