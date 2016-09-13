موريتانيا: وفاة سيدة أضرمت النار في جسدها



لقيت سيدة موريتانية مصرعها مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة أطار، شمالي موريتانيا، متأثرة بحروق كبيرة أصيبت بها بعد أن أضرمت النار في جسدها.



وقالت مصادر محلية لـ"صحراء ميديا" إن السيدة (37 عاماً) أضرمت النار في جسدها صباح اليوم بعد أن سكبت عليه البنزين، وأنقذها عدد من السكان من الموت ولكنها أصيبت بحروق قوية.



وأرجعت المصادر المحلية العمل الذي قامت به السيدة إلى "خلافات عائلية" دفعتها إلى "محاولة الانتحار" عدة مرات قبل إضرام النار في جسدها اليوم.



وتم نقل السيدة إلى المستشفى الجهوي بمدينة أطار إلا أنها توفيت بعد ساعات من الحادثة متأثرة بحروقها التي وصفتها المصادر بالقوية.

