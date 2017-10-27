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موريتانيا: وفد من " الإكواس" فى القصر الرئاسي


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 27 أكتوبر 2017 - 13:31



موريتانيا: وفد من " الإكواس" فى القصر الرئاسي
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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة مباحثات بالقصر الرئاسي في نواكشوط،  مع وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الايكواس).
ويرأس وفد المجموعة، وزير خارجبة التوغو روبرت دوسي، وعضوية رئيس المجموعة مارس لادا سوزا ،وشعيبو لعوالي المفوض المكلف بالتجارة والجمارك في المجموعة.

وتأتى هذه المباحثات، بعد كشف وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس عن اكتمال الاجراءات المؤسسية لاتفاق الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، لتسهيل ولوج الصادرات الموريتانية إلى هذه السوق دون رسوم جمركية.
  
وكانت موريتانيا قد غادرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الايكواس" في العام 2000، قبل أن توقع مطلع شهر مايو الماضي مع المجموعة اتفاق ارتباط، يهدف إلى تحقيق جملة من المزايا التنموية والاقتصادية لموريتانيا وللمجموعة الاقتصادية. 
 
 ويغطي الاتفاق الجديد أربعة مجالات أساسية تشمل حرية تنقل البضائع، وحرية تنقل الأشخاص، والخدمات، والرساميل، بين موريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.


الكلمات المفتاحية : الإكواس, الاقتصاد, التجارة, الشراكة, موريتانيا
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