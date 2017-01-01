موريتانيا: وفد من الخارجية الأمريكية يزور وكالة"التضامن"

موريتانيا: الفوج الثاني من الحجاج يغادر نحو الديار المقدسة

موريتانيا: "الإغاثة الإسلامية" توزع مخصصات مالية على المكفولين

ولد الشيخ: مجلس الشيوخ لم يعد له وجود بعد اليوم

السنغال تعتمد على موريتانيا في توفير الأضاحي

ولد بتاح: لسنا معنيين بما حصل في المجلس الدستوري

موريتانيا: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تسرح عمالها

موريتانيا: أحكام بسجن مدانين باختلاس 800 مليون أوقية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : Super coupe d’Espagne sans Ronaldo, mais après ? https://t.co/t171WALFUP
الاربعاء 16 غشت - 13:30
Sahara Media Agency : Le porte parole du gouvernement : « le sénat n’a plus d’existence légale » https://t.co/pKkOk8Bajr
الاربعاء 16 غشت - 03:16
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: وفد من الخارجية الأمريكية يزور وكالة"التضامن"


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 16 غشت 2017 - 10:35



موريتانيا: وفد من الخارجية الأمريكية يزور وكالة"التضامن"
مواضيع ذات صلة
 

زار وفد من المكتب المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء مقر  الوكالة الوطنية "التضامن" لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر ،فى موريتانيا.

و استقبل الوفد من طرف مدير الوكالة حمدي ولد محجوب، الذى استعرض  البرامج التنموية المتعلقة بمحاربة آثار الاسترقاق ودمج العائدين ومحاربة الفقر التي تنفذها الوكالة الوطنية "التضامن" .

وأوضح ولد المحجوب للوفد أن التنسيق مع سكان القرى المستفيدة شكل خيارا مهما لإشراكهم في تصور احتياجاتهم والمشاريع التي يرغبون فيها، مؤكدا أن الإنسان هو الوسيلة والغاية في جميع البرامج التنموية التي تنفذها "التضامن"، وفق تعبيره.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت بداية سنة 2013 عن إنشاء وكالة مكلفة بمكافحة آثار الإسترقاق، وتنفيذ مشاريع تنموية لصالح الفئات الفقيرة في المجتمع، وحملت هذه الهيئة اسم الوكالة الوطنية "التضامن" لمكافحة أثار الاسترقاق ومحاربة الفقر وللدمج.


الكلمات المفتاحية : الرق, العبودية, موريتانيا. الولايات المتحدة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة