موريتانيا: وفد من الخارجية الأمريكية يزور وكالة"التضامن"



زار وفد من المكتب المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء مقر الوكالة الوطنية "التضامن" لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر ،فى موريتانيا.



و استقبل الوفد من طرف مدير الوكالة حمدي ولد محجوب، الذى استعرض البرامج التنموية المتعلقة بمحاربة آثار الاسترقاق ودمج العائدين ومحاربة الفقر التي تنفذها الوكالة الوطنية "التضامن" .



وأوضح ولد المحجوب للوفد أن التنسيق مع سكان القرى المستفيدة شكل خيارا مهما لإشراكهم في تصور احتياجاتهم والمشاريع التي يرغبون فيها، مؤكدا أن الإنسان هو الوسيلة والغاية في جميع البرامج التنموية التي تنفذها "التضامن"، وفق تعبيره.



وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت بداية سنة 2013 عن إنشاء وكالة مكلفة بمكافحة آثار الإسترقاق، وتنفيذ مشاريع تنموية لصالح الفئات الفقيرة في المجتمع، وحملت هذه الهيئة اسم الوكالة الوطنية "التضامن" لمكافحة أثار الاسترقاق ومحاربة الفقر وللدمج.