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موريتانيا: وقفة ثانية للأطباء احتجاجا على الضوع الصحي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 يوليوز 2017 - 14:08



موريتانيا: وقفة ثانية للأطباء احتجاجا على الضوع الصحي
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احتج عشرات الأطباء الاختصاصيين، والعامين اليوم الاثنين على ظروف عملهم فى المستشفيات الموريتانية.

وطالب المحتجون المنضوون فى نقابتي الاطباء الخاصين، فى وقفة أمام وزارة الصحة بتلبية مطالبهم الهادفة إلى تحسين ظروف المواطن الصحية، وفق تعبيرهم.
 
وتعد هذه الوقفة الثانية للنقابتين حيث سبق وأن أعلنت  النقابتان فى بيان مشترك  أن هذه الوقفات ستستمر وقد تؤدي إلى إضراب عام وشامل على عموم البلاد، إذا لم تنفذ ما وصفه الأطباء بمطالبهم الملحة.
 
ودعا الأطباء  فى بيان سابق  إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا فى تحسين ظروف العمل من أجل خدمة صحية جيدة للمواطن الموريتاني.

ويعاني القطاع الصحي وفقا للأطباء من تدهور فى جميع الخدمات بدءا بالبنية التحتية، إلى الأجهزة المتعطل أغلبها، وانتهاء بتزوير الأدوية.
 


الكلمات المفتاحية : إضراب, احتجاج, الأطباء
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