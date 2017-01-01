موريتانيا: وكالات الحج تشيد بجهود السفارة السعودية



أشاد قسم الحج والعمرة في اتحادية السياحة بموريتانيا بالجهد الذي تبذله سفارة المملكة العربية السعودية في نواكشوط، من أجل منح الحجاج الموريتانيين تأشيرات لدخول الأراضي السعودية من أجل أداء مناسك الحج.



وقال القسم في إيجاز صحفي أصدره مساء اليوم الثلاثاء، إن السفارة السعودية عطلت جميع أنشطتها وأعمالها لصالح منح الموريتانيين تأشيرات لدخول الأراضي السعودية.



وأضاف القسم أن أوامر أصدرها السفير شخصياً بضرورة العمل المتواصل على منح تأشيرات الحج للموريتانيين الراغبين في الحج، وضمان عدم بقاء أي جواز يخص الحجاج من دون تأشيرة ضمن الحصة المحددة لموريتانيا.



وقال الاتحاد في الإيجاز الصحفي إن القسم القنصلي بالسفارة يواصلون العمل حتى ساعات متأخرة من الليل في اصدار التأشيرات على جوازات الموريتانيين الراغبين في الحج وتسهيل جميع العقبات امامهم .



وشكر الاتحاد السفير السعودي والقسم القنصلي بالسفارة على الجهود المتواصلة على مدار الساعة هذه الايام لتسهيل خدمة التاشيرة لضيوف الرحمن.