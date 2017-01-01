موريتانيا: ولد خيار يسلم نفسه للدرك بعد أيام من الاختفاء



سلم المساعد بقطاع الدرك الموريتاني محمد الأمين ولد خيار، القائد المساعد السابق لفرقة الدرك المختلطة، اليوم الثلاثاء، نفسه للدرك وذلك بعد أيام من الاختفاء عن الأنظار.



ووصل ولد خيار إلى مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، زوال اليوم الثلاثاء، قادماً من العاصمة السنغالية دكار وسلم نفسه للدرك في المطار، وفق ما أكدته مصادر أمنية لـ"صحراء ميديا".



وكان ولد خيار قد غادر الأراضي الموريتانية منذ أيام عبر الحدود البرية مع السنغال، وبعث برسالة يوضح فيها ما سماه ملابسات اختفائه.



وأثارت قضية اختفاء ولد خيار والرسالة التي بعث بها لتوضيح موقفه، وتم نشرها عبر وسائل الإعلام المحلية، اهتمام الرأي العام المحلي.

