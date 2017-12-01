موريتانيا: ولد عبد العزيز يطلق كأس الرئيس للرماية التقليدية

أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الجمعة في مدينة تيشيت "كأس رئيس الجمهورية للرماية التقليدية" التي ينظمها الإتحاد الوطني للرماية التقليدية.

وقال رئيس الاتحاد ية الوطنية للرماية التقليدية خطري ولد اجه إن منافسات الرماية التقليدية ساهمت بنتائج باهرة ومشرفة، "خدمت الأصالة الموريتانية واحيت جوانب خالدة منها أعادت إلى الأذهان قيم البطولة والإقدام والبسالة كل ما تعلق الأمر بمقدسات الوطن واستقلاله وكرامته".

وأضاف ولد اجه أنه لولا الدعم الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذه الرياضة لما وصلت إلى ما وصلت إليه من المحافظة على تنظيم دوراتها وتفعيل النشاط الاقتصادي في المدن التاريخية .

ويأتي إطلاق "كأس رئيس الجمهورية للرماية التقليدية" ضمن الفعاليات المخلدة للنسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة المنظمة هذه السنة بمدينة "تيشيت"، ويتنافس على الكأس هذا العام 23 فريقا منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للرماية التقليدية .