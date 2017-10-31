موريتانيا: ولد مولود رئيسا دوريا لمنتدي المعارضة



اختار المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا اليوم الاثنين، رئيس حزب اتحاد قوي التقدم محمد ولد مولود رئيسا دوريا جديدا له.



وجاء اختيار ولد مولود لرئاسة المنتدي بعد قرار قطب الشخصيات المستقلة التنازل عن رئاسة المنتدى للقطب السياسي خلال الفترة القادمة، نظرا لطلب تقدم به الأخير .





وقالت مصادر "صحراء ميديا" إن المنتدى طلب قبل أيام من قطب الشخصيات المستقلة التقدم بمقترح رئيس جديد للمنتدى، بعد اكتمال مأمورية الرئيس الدوري الحالي محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل ".



وأشارت المصادر إلى أن قطب الشخصيات المستقلة بعث بمقترح فيه اسم النقيب السابق للمحامين أحمد سالم ولد بوحبيني، والذي سبق أن تولى الرئاسة الدورية للمنتدى .





وأكدت المصادر أن القطب السياسي تدخل لسحب الرئاسة من قطب الشخصيات المستقلة ومنحها لصالح رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود .



ويعتبر المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة أكبر تجمع سياسي ونقابي معارض للنظام الموريتاني، وتتوزع مكوناته على ثلاثة اقطاب، هي القطب السياسيي، وقطب المجتمع المدني، وقطب الشخصيات المستقلة.