موريتانيا: ندوة حول القمة الإسلامية-الأمريكية

موريتانيا: 11 مسابقة لتوفير 1635 فرصة عمل

شيوخ موريتانيا يحققون في تمويل أنشطة نجل الرئيس

موريتانيا تعلق على اعتقال مواطنيها في الجزائر

هجوم يستهدف حاجزا أمنيا للدرك الجزائري

موريتانيا: شاب يقتل جده بطلق ناري في روصو

المأمورية الثالثة تثير الجدل من جديد في موريتانيا

موريتانيا: تعيينات واسعة يتخذها مجلس الوزراء

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: ندوة حول القمة الإسلامية-الأمريكية https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-ندوة-حول-القمة-الإسلام… https://t.co/p9VND2h0v2
الجمعة 2 يونيو - 14:59
Sahara Media Agency : تقرير حول عدد المسابقات الوطنية خلال العام المنصرم https://t.co/jYn9t2SUx7
الجمعة 2 يونيو - 14:53
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: 11 مسابقة لتوفير 1635 فرصة عمل


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 2 يونيو 2017 - 12:38



موريتانيا: 11 مسابقة لتوفير 1635 فرصة عمل
مواضيع ذات صلة

سلمت اللجنة الوطنية للمسابقات، اليوم الجمعة، تقريرها السنوي إلى الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، جاء فيه أن العام المنصرم (2016) شهد تنظيم 11 مسابقة وطنية لفتح 1635 فرصة عمل.
 
وجرى تسليم التقرير من طرف رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات، في مباني الوزارة الأولى بنواكشوط.
 
وقال رئيس اللجنة محمدن ولد أباه ولد حامد إن "التقرير يتعلق بالحصيلة التي تعدها اللجنة عن المسابقات المنظمة خلال سنة 2016 في الوزارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية".
 
وأضاف ولد حامد أنه خلال سنة 2016 تم تنظيم 11 مسابقة لصالح خمس وزارات ومؤسسة عمومية، لفتح 1635 فرصة عمل على مستوى الإدارات المركزية، تشمل مختلف التخصصات المطلوبة للاكتتاب.
 
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات إلى أنه كانت هنالك زيادة بـ 136 منصب شغلٍ بالمقارنة مع التقرير الي صدر في ختام سنة 2015.
 


الكلمات المفتاحية : شغل, عمل, مسابقة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة