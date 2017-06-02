موريتانيا: 11 مسابقة لتوفير 1635 فرصة عمل



سلمت اللجنة الوطنية للمسابقات، اليوم الجمعة، تقريرها السنوي إلى الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، جاء فيه أن العام المنصرم (2016) شهد تنظيم 11 مسابقة وطنية لفتح 1635 فرصة عمل.



وجرى تسليم التقرير من طرف رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات، في مباني الوزارة الأولى بنواكشوط.



وقال رئيس اللجنة محمدن ولد أباه ولد حامد إن "التقرير يتعلق بالحصيلة التي تعدها اللجنة عن المسابقات المنظمة خلال سنة 2016 في الوزارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية".



وأضاف ولد حامد أنه خلال سنة 2016 تم تنظيم 11 مسابقة لصالح خمس وزارات ومؤسسة عمومية، لفتح 1635 فرصة عمل على مستوى الإدارات المركزية، تشمل مختلف التخصصات المطلوبة للاكتتاب.



وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات إلى أنه كانت هنالك زيادة بـ 136 منصب شغلٍ بالمقارنة مع التقرير الي صدر في ختام سنة 2015.

