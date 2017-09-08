موريتانيا 12 عربيا و130 عالميا حسب مؤشر العطاء والكرم





احتلت موريتانيا المركز 12 عربيا 130 عالميًا حسب التقرير السنوي الثامن لمؤشر العطاء والكرم العالمي لعام 2017 الصادر عن مؤسسة المساعدات الخيرية «تشاريتيز إيد فوندايشن » الدولية.





ومؤشر العطاء والكرم العالمي هو تقرير سنوي تصدره مؤسسة «تشاريتيز إيد فاوندايشن» الدولية وذلك عن طريق تحليل بيانات ومعلومات تم تجميعها بواسطة منظمة "جالوب" لاستطلاعات الرأي العالمية، في أكثر من 140 دولة حوالي العالم.





ويعتمد التقرير في تصنيف الدول على مؤشرات منها: مساعدة شخص غريب لا تعرفه أو شخص لا تعرف أنه يحتاج للمساعدة، و التبرع بالأموال من أجل الأعمال الخيرية ، والوقت أو الزمن الذي يقضيه أفراد دولة ما في التطوع، بالاضافة إلى اسئلة فرعية تعبر عن كل مؤشر.





وعلى الرغم من أن تقرير العام الماضي في 2016 أظهر أن هناك وعيًا عالميًّا بزيادة العطاء والتبرع من أجل الأعمال الخيرية في العالم وذلك مقارنةً بنتائج المؤشر في السنوات السابقة لعام 2016 إلا أن تقرير هذا العام أظهر تراجعًا في مختلف القارات من حيث الكرم والعطاء ما عدا أفريقيا؛ فهي التي أظهرت تحولًا إيجابيًا فيما يخص الكرم والعطاء.





وعلى مستوى الدول العربية شمل التقرير اربعة عشر بدا عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيًا وفي الشرق الأوسط والتاسعة على مستوى العالم، بينما جاءت اليمن في المركز الأخير المركز 139 وذلك في قائمة الدول الأكرم والأكثر عطاءً على مستوى العالم.





واحتوت القائمة في المراكز العشرين الأخيرة على أربعة دول عربية هي فلسطين في المركز 123 وموريتانيا في المركز 130 والمغرب في المركز 136 واليمن في المركز الأخير المركز 139.





وعلى مستوي العالم جاءت ميانمار في الصدارة تلتها إندونيسيا وكينيا ونيوزيلاندا ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

