موريتانيا: 14 مليار أوقية لإكمال طريق أطار-ازويرات‎



بدأت الأشغال لإكمال المقطع الثالث من طريق أطار-ازويرات، شمالي موريتانيا، والبالغ طوله 108 كلم، آخر مقطع في الطريق الرابط بين المدينتين، والذي تصل كلفة إنجازه إلى 14 مليار أوقية.



وتتولى تنفيذ المقطع شركة الأشغال والنظافة والنقل والصيانة (آ تي تي أم) والشركة الموريتانية للأشغال والبناء (أم تي سي)، فيما يتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.



وزار وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمد عبد الله ولد أوداعه، يوم السبت، الأشغال التي انطلقت لإنجاز المقطع وقال إنه من الضروري إنجاز العمل في الآجال المحددة في دفتر الالتزامات وفق المواصفات الفنية المطلوبة.



وينتظر أن تنتهي الأشغال حسبما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) نهاية العام الجاري، فيما تتولى الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع مراقبة الأشغال.

