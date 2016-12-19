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موريتانيا: 15% من الأطفال دون تعليم قبل مدرسي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 19 ديسمبر 2016 - 21:40



موريتانيا: 15% من الأطفال دون تعليم قبل مدرسي
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قالت الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة في موريتانيا، لورا بيل، إن 15 في المائة من الأطفال ما بين 4 إلى 5 سنوات لا يحصلون على التعليم ما قبل المدرسي، و28 في المائة من بين هؤلاء يشهدون تأخرا في النمو.
 
وأضافت لورا بيل خلال انطلاق أشغال ورشة حول تكوين للبرنامج الوطني للتربية الوالدية في تقنيات التواصل، أن موريتانيا أخذت تماما بمبدأ شمولية حقوق الطفل والتزمت بمسؤوليتها كاملة لحمايته واستفادته في مجال الصحة والتعليم.
 
وتهدف الورشة المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة التي تدوم خمسة أيام إلى تكوين الفاعلين الرئيسيين في مجال التربية الوالدية، على تطبيق مقاربة الاتصال من أجل التنمية ودورها في توصيل رسائل التربية الوالدية.
 
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي أن الطفل" أصبح اليوم يولد في بيئة طبيعية واجتماعية مليئة بالفيروسات والأوبئة الطبيعية والاخلاقية الأمر الذي جعل تربية الأطفال تواجه تحديا كبيرا في جانبها الصحي والاخلاقي مما يحتم على الأهل تربيتهم على النظافة بدل الإهمال وعلى الاختيار بدل التقليد".
 
وأكد ولد أحمد ولد سيدي يحي أن قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة إدراكا منه لهذه الحقيقة، عمد إلى إعداد سياسات واستراتيجيات من أجل الرفع من مستوى شريحة الاطفال، عبر إنشاء مراكز متخصصة لتكوين المربيات وتأهيل الأطفال المعوقين وحماية ودمج الأطفال في الوضعيات الصعبة.
 


الكلمات المفتاحية : أطفال, تعليم


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