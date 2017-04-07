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موريتانيا: 19% من السكان مصابون بالاكتئاب


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 7 أبريل 2017 - 16:07



موريتانيا: 19% من السكان مصابون بالاكتئاب
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أظهرت آخر الدراسات أن نسبة المصابين بمرض الاكتئاب في موريتانيا، بلغ حدود 19 في المائة، من مجمل المواطنين الموريتانيين، بحسب ما كشفت عنه وزارة الصحة الموريتانية اليوم الجمعة خلال الاحتفال باليوم العالمي للصحة.

وقال  الامين العام لوزارة الصحة وكالة احمد جد ولد الزين "انه بحسب الاحصائيات يصيب الاكتئاب اكثر من 322 مليون شخص حول العالم، حيث يعاني في منطقتنا واحد من كل خمسة أشخاص من هذا المرض العضال.

مضيفا أن نسبته في موريتانيا حسب آخر الدراسات وصلت بحدود 19 في المائة، مشيرا إلى ان الوقاية من الاكتئاب وعلاجه ممكن وفعال.
واستعرض ولد الزين  الانجازات التي تم القيام بها في مجال الصحة النفسية ،حيث "تم إنشاء البرنامج الوطني للصحة النفسية المكلف بوضع الخطط والاستراتيجيات الضرورية لمواجهة مشاكل الصحة النفسية".

بدوره اوضح ممثل منظمة الصحة العالمية "سوستن زومبري" ان هيئته تعمل مع وزارة الصحة الموريتانية،على دعم الصحة النفسية في موريتانيا،مجددا التأكيد على الاستعداد الدائم لمنظمة الصحة العالمية لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية في المجال الصحي
ويخلد اليوم العالمي للصحة هذا العام تحت شعار "علاج الاكتئاب.. مركزين على ضرورة الحديث عنه كخطوة اولى للشفاء منه".

ويصنف الاكتئاب كاضطراب نفسي ويزداد خطر الإصابة به بسبب الفقر والبطالة وأحداث الحياة وبالامراض الجسدية، والمعاناة من المشاكل الناجمة عن تعاطي الكحول والمخدرات.
 


الكلمات المفتاحية : اكتئاب, امراض, صحة
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