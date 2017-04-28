موريتانيا: 20 يوماً لتجديد اللوائح الانتخابية



أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها ستبدأ في تحيين اللوائح الانتخابية يوم 15 مايو المقبل، وذلك على مدى 20 يوماً.



ويأتي ذلك تحضيراً للاستفتاء الشعبي الذي أعلنت الحكومة أنه سينظم يوم 15 يوليو المقبل، من أجل عرض تعديلات دستورية على الشعب بشكل مباشر.



وقالت اللجنة الانتخابية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إنها "بصدد تعيين المشرفين على مكاتبها الفرعية في الولايات الداخلية".



وسبق أن صادقت الحكومة الموريتانية أمس الخميس على مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي، يهدف إلى تحيين وتكميل اللائحة الانتخابية التي أجريت بها الانتخابات الرئاسية عام 2014.



وكانت مصادر قد أكدت لـ"صحراء ميديا" أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعاني من مشاكل لوجستية ومادية وبنيوية كبيرة، قدمتها للسلطات في تقرير سري.

