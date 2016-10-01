موريتانيا: 27 طائرة سياحية تحط بمطار نواكشوط الدولي



وصلت إلى مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" الرحلة الجوية الدولية السياحية الثانية لهذا العام لرابطة " رايد لاتكوير" المكونة من 27 طائرة صغيرة الحجم قادمة من المغرب في طريقها إلى السنيغال .



وتتكون الرحلة التي تعيد ذكرى البريد الجوي الفرنسي من عدد من السياح يمثلون دول مختلفة هي المغرب، فرنسا، بلجيكا،الارجنتين واسويسرا.



وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس، رحبت خلال اسقبالها للرحلة بالمشاركين ، معبرة لهم عن دعم قطاع السياحة واستعداده التام لمثل هذه المبادرات.



من جهته، قال المتحدث باسم الرابطة المنظمة لهذه الرحلة إن هذه الرحلات تهدف إلى إحياء خط الطيران القديم الذي يمر بثلاث قارات و10 دول كل عام ،إضافة الى انجاز أفلام وثائقية وتقديم محاضرات وتنظيم معارض و تطوير المشاريع الثقافية والتضامنية في الدول التي تمر بها هذه الرحلات.



و بدأت رحلات "رايد لاتكوير" منذ العام 1918 لنقل البريد وإنشاء خط جوي بين فرنسا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث اكتنفها العديد من المصاعب لافتقار الطيران وقتذاك الوسائل الحديثة.

