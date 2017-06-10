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موريتانيا: 3 قتلى و7 جرحى في حادث سير مروع


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 10 يونيو 2017 - 18:39



موريتانيا: 3 قتلى و7 جرحى في حادث سير مروع
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توفي ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة في حادث سير مروع، وقع صباح اليوم السبت، بالقرب من مدينة سيلبابي، جنوبي موريتانيا.
 
وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ"صحراء ميديا" فإن الحادث وقع بالقرب من "التاشوط"، عندما انقلبت سيارة رباعية الدفع مكتظة بالركاب بعد تعطل في العجلات، لتسقط من فوق أحد الجسور المحلية.
 
وقالت هذه المصادر إن السيارة التي تعرضت للحادث كان على متنها خمسة عشر شخصاً، ما بين المقاعد الأمامية والكيس الخلفي.
 
وقد توفي على الفور سائق السيارة بالإضافة إلى شاب يحمل الجنسية المالية، بينما تم نقل المصابين الذين بلغ عددهم 8 أشخاص، إلى المستشفى الجهوي بمدينة سيلبابي، حيث توفي شاب آخر (20 عاماً) أثناء عملية جراحية فشلت في إنقاذ حياته.
 
وقالت المصادر إن الجرحى إصاباتهم متفاوتة الخطورة، من ضمنهم سيدة ورجل في غيبوبة تامة، إثر إصابة قوية في الرأس، وسيتم نقل السيدة إلى نواكشوط، فيما فضل ذوي الرجل نقله إلى مدينة "خاي" المالية.
 
وتكثر حوادث السير بشكل لافت في موريتانيا، وتزداد وتيرتها، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية.
 


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