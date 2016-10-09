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موريتانيا: 3 ملايين دولار لصالح المركز الوطني لأمراض القلب


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 9 أكتوبر 2016 - 17:30



موريتانيا: 3 ملايين دولار لصالح المركز الوطني لأمراض القلب
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وقعت موريتانيا اليوم الأحد مع  البنك الإسلامي للتنمية على ملحق اتفاق لتمويل إضافي لصالح المركز الوطني لأمراض القلب بقيمة 3 مليون دولار أمريكي.

 

ووقع  الاتفاقية عن موريتانيا  وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي الذي يشارك  في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة بواشنطن ما بين 5 إلى 9 أكتوبر الجاري.

 

  و شارك  الوزير في الاجتماع الخاص  بوزراء الوصاية لمجوعة دول الساحل الخمس، وقد تناول الاجتماع وضعية تنفيذ الأنشطة الاقتصادية  الرئيسية للدول الأعضاء في المجموعة، كما تم خلال الاجتماع عرض وثيقة الإستراتيجية التنموية والأمنية للبلدان الخمسة،إضافة إلى برامج الاستثمار ذات الأولوية ما بين 2017ـ 2019 بالنسبة للمجموعة.

 

كما شارك الوزير في أعمال الندوة  التي نظمها البنك الدولي حول إفريقيا والتي كانت مناسبة لاستعراض الاتجاهات الرئيسة والمؤثرة في على التنمية الاقتصادية في إفريقيا ،وبحث المشاركون خلال الندوة التحديات الكبرى والفرص التي تتيحيها إفريقيا في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتميز بالهشاشة وعدم الاستقرار.

 

وعلى المستوى العربي شارك ولد اجاي  في اللقاء الذي نظمه وزراء الدول العربية ومحافظي البنوك المركزية مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي  "كريستيان لا غارد"، كما عقد اجتماعا مع الهيئة العليا لمؤسسة التمويل الدولي والتي مثلتها  "فيرا سونغو" المديرة العامة لقطاع وسط وغرب إفريقيا .

 

وحسب ايجاز صحفي لوزارة الاقتصاد و المالية فانه تم خلال اللقاء تهنئة موريتانيا من طرف مسؤولي  مؤسسة التمويل الدولية  على الأداء الذي حققته في مجال تحسين مناخ الأعمال.

 

 وأعرب مسؤولوا المؤسسة الدولية عن استعداد مؤسستهم لدعم موريتانيا في برنامج الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وكذلك أعربوا عن استعداهم لتمويل القطاع الخاص في موريتانيا ، حسب البيان .



الكلمات المفتاحية : أمراض القلب, طب, مساعدات


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