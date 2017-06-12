إعادة تأهيل 50كلم من طريق نواكشوط - بتلميت

أمطار تكسر حاجز 70 ملمترا بكيديماغا

وزير: قريباً سنبدأ إنجاز 120 كلم من طريق روصو

موريتانيا: 3 مليارات لترميم 25 كلم من طريق روصو

ولد منصور: نسعى لحوار سياسي يجمع ولايفرق

عقوبات مشددة للمتلبسين بالغش فى امتحانات الباكلوريا

موريتانيا: انطلاق مسابقة الباكلوريا فى 128مركزا

مقتل 11 شخصا وهروب المئات من سجن بالكونغو

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إعادة تأهيل 50كلم من طريق نواكشوط - بتلميت https://t.co/vgjvs5kUW5إعادة-تأهيل-50كلم-من-طريق-نواكشوط-ب… https://t.co/aeUtRsyyhE
الاثنين 12 يونيو - 16:07
Sahara Media Agency : هل ستكفي 3 مليارات لترميم 25 كيلومتر من طريق نواكشوط وروصو ؟!! https://t.co/S51i5vkqIA
الاثنين 12 يونيو - 15:47
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: 3 مليارات لترميم 25 كلم من طريق روصو


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 12 يونيو 2017 - 13:25



موريتانيا: 3 مليارات لترميم 25 كلم من طريق روصو
مواضيع ذات صلة

وضع  الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين صباح اليوم الاثنين بنواكشوط حجر الأساس لإعادة تأهيل المقطع الأول من طريق نواكشوط ـ بومبري. 

ويصل طول الطريق إلى 25 كلم ويبلغ الغلاف المالي المخصص له 3مليارات و62 مليون و839مائة ألف أوقية على نفقة الدولة الموريتانية.

 وتتولى إنجازالمقطع مقاولات قلولو (EGMS) والموريتانية للبناء والتجيهز (MCE)، و ينتظر أن نتنهي الأشغال به في يونيو 2018".

وكانت  الحكومة قد أعلنت  مارس الماضي عن مناقصة لإعادة تأهيل طريق نواكشوطـ  بومبيرى ، واتهمت الشركة البرتغالية "مونتيادريانو" التي فازت بمناقصة سابقة لإنشاء  الطريق بالإخلال بالتزاماتها، ما حدا بالدولة الموريتانية إلى فسخ التعاقد معها.
 


الكلمات المفتاحية : الطريق, بومبري, روصو
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة