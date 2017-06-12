موريتانيا: 3 مليارات لترميم 25 كلم من طريق روصو



وضع الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين صباح اليوم الاثنين بنواكشوط حجر الأساس لإعادة تأهيل المقطع الأول من طريق نواكشوط ـ بومبري.



ويصل طول الطريق إلى 25 كلم ويبلغ الغلاف المالي المخصص له 3مليارات و62 مليون و839مائة ألف أوقية على نفقة الدولة الموريتانية.



وتتولى إنجازالمقطع مقاولات قلولو ( EGMS ) والموريتانية للبناء والتجيهز ( MCE )، و ينتظر أن نتنهي الأشغال به في يونيو 2018".



وكانت الحكومة قد أعلنت مارس الماضي عن مناقصة لإعادة تأهيل طريق نواكشوطـ بومبيرى ، واتهمت الشركة البرتغالية "مونتيادريانو" التي فازت بمناقصة سابقة لإنشاء الطريق بالإخلال بالتزاماتها، ما حدا بالدولة الموريتانية إلى فسخ التعاقد معها.

