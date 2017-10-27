موريتانيا: 35 جراراً ومعدات لإنعاش قطاع الزراعة



أطلقت السلطات الموريتانية، اليوم الجمعة، عملية نقل 35 جراراً وبعض المعدات إلى الولايات الزراعية على ضفة نهر السنغال، وذلك في إطار استراتيجية لإنعاش قطاع الزراعة.



وقال الأمين العام لوزارة الزراعة الموريتانية أحمدو ولد بوه، إن هذه الجرارات والمعدات تم اقتناؤها بتمويل ذاتي من الدولة الموريتانية، مشيراً إلى أن الهدف منها هو "دعم المزارعين الأكثر هشاشة في المناطق الفيضية، وما خلف السدود"، وذلك في ولايات اترارزة ولبراكنة وغورغول وتكانت ولعصابة والحوضين.



وأكد ولد بوه أن هذه الخطوة تدخل في إطار "استراتيجية وطنية تعتمد بشكل أساسي على التنمية المستديمة للشعب الزراعية الواعدة والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية للبلد"، مستعرضاً ملامح الخطة الحكومية خلال السنوات الماضية لإنعاش قطاع الزراعة في موريتانيا.



وبخصوص المعدات الجديدة فإنه سيتم نقلها إلى المندوبيات الجهوية لوزارة الزراعة على مستوى ولايات (اترارزة، لبراكنة، غورغول، تكانت، لعصابة والحوضين)، لتتولى تسييرها مع المزارعين".

