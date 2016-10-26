موريتانيا: 4 دول أفريقية تناقش آثار "الرق المعاصر"



احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط صباح اليوم الأربعاء ندوة إقليمية حول العمل الجبري والأشكال المعاصرة للاسترقاق، نظمها أربع مركزيات نقابية (الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا، واتحاد العمال الموريتانيين، والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا)، وبمشاركة أربع دول افريقية هي السينغال ومالي والنيجر واتشاد.



الندوة التي تدوم ثلاثة أيام ستناقش "محاربة العمل الجبري وأشكال الإسترقاق، وما يترتب على ذلك من أبعاد إنسانية وأمنية، وآثار شكال الاسترقاق على الوحدة الاجتماعية..



ويسعي المنظمون إلى أن تكون التوصيات الصادرة عن هذه الندوة بمثابة خريطة طريق للعمل بين مختلف الشركاء والفاعلين محاربة هذه الظاهرة.



ويقع ضحية العمل الجبري والأشكال المعاصرة للاسترقاق حوالي21 مليون شخص عبر العالم، فيما بلغت مداخيل هذه العمالة حوالي 150 مليار دولار، وتشهد عدد من القطاعات الاقتصادية ارتفاعا لهذه الظاهرة خاصة القطاع الزراعي .





