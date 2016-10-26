الحزب الحاكم يعلن ارتياح "شيوخه" لمخرجات الحوار

ألمانيا توافق على إرسال مروحيات للبعثة الأممية في مالي

الصين تكمل توسعة القصر الرئاسي وترميم قصر المؤتمرات

العثور على جثث 25 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

موريتانيا: 4 دول أفريقية تناقش آثار "الرق المعاصر"

الاستئناف تؤجل البت فى سجن ناشطين من 25 فبراير

روصو تحتضن ملتقى تكوينيا لمحاربة التطرف

ثلاث دول أفريقية تنسحب من المحكمة الدولية الجنائية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب
Sahara Media Agency : ألمانيا توافق على إرسال طائرات هليكوبتر للبعثة الأممية في مالي https://t.co/mrUtnUVTKf
الاربعاء 26 أكتوبر - 22:24
Sahara Media Agency : الصين تنهي توسعة القصر الرئاسي بنواكشوط وترميم قصر المؤتمرات https://t.co/Z4Gs3VfY2m
الاربعاء 26 أكتوبر - 20:44
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: 4 دول أفريقية تناقش آثار "الرق المعاصر"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 26 أكتوبر 2016 - 17:09



موريتانيا: 4 دول أفريقية تناقش آثار "الرق المعاصر"
مواضيع ذات صلة

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط صباح اليوم الأربعاء ندوة إقليمية حول العمل الجبري والأشكال المعاصرة للاسترقاق،  نظمها أربع مركزيات نقابية (الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا، واتحاد العمال الموريتانيين، والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا)، وبمشاركة أربع دول افريقية هي السينغال ومالي والنيجر واتشاد.
 
الندوة التي تدوم ثلاثة أيام ستناقش "محاربة العمل الجبري وأشكال الإسترقاق، وما يترتب على ذلك من أبعاد إنسانية وأمنية، وآثار  شكال الاسترقاق على الوحدة الاجتماعية..
 
ويسعي المنظمون  إلى أن تكون  التوصيات الصادرة عن هذه الندوة بمثابة خريطة طريق للعمل بين مختلف الشركاء والفاعلين  محاربة هذه الظاهرة.
 
ويقع ضحية العمل الجبري والأشكال المعاصرة للاسترقاق حوالي21  مليون شخص عبر العالم، فيما بلغت مداخيل هذه العمالة حوالي 150 مليار دولار، وتشهد عدد من القطاعات الاقتصادية ارتفاعا لهذه الظاهرة خاصة القطاع الزراعي .


 


الكلمات المفتاحية : اثار, استرقاق, عبودية


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة