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موريتانيا: 48 متنافسا على كأس الاستقلال للعبة " ظامت"


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 3 نونبر 2017 - 17:55



موريتانيا: 48 متنافسا على كأس الاستقلال للعبة " ظامت"
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بدأت منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الاستقلال للعبة "ظامت" التقليدية، بقاعة المتحف الوطني في نواكشوط .

ويتوزع المشاركون فى الدورة على فئتين، الكبار وعددهم 32 متنافسا في حين تشارك فئة الشباب ب 16 مشاركا، وسيتأهل عن كل فئة لاعبان للأدوار النهائية.

وطالب رئيس اتحادية " ظامت"  بداه ولد بنن ولد الكوار الشباب الموريتاني بممارسة اللعبة على نطاق واسع، مذكرا في نفس الوقت ببعض العلماء والأمراء والشخصيات الوازنة التي كانت تمارس هذا النوع من الرياضات الذهنية التقليدية.
 
وتعهد مستشاروزير الثقافة المكلف بالتراث محمد المختار ولد سيد احمد في كلمة بالمناسبة برفع قطاعه مستوى الدعم المادي والمعنوي للكل الاتحاديات والمنظمات التى تمثل رافدا من روافد التنمية، وفق تعبيره.

وثمن جهود اتحادية "ظامت" الرامية إلى جعلها لعبة عالمية، عبر نقل ممارستها من الفضاءات إلى المنازل، ليمارسها الاطفال لتنمية مواهبهم وإبعادهم عن مخاطر التطرف والغلو .
 
وحضر الحفل المدير العام للشباب، وممثل برنامج اليونسكو في موريتانيا، وعدد من رؤساء منظمات المجتمع الموريتاني.
 


الكلمات المفتاحية : الألعاب, الثقافة, ظامت
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