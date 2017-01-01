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موريتانيا: 5 معتقلين في ملف تهريب السمك إلى مالي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 13 يوليوز 2017 - 18:12



موريتانيا: 5 معتقلين في ملف تهريب السمك إلى مالي
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أفادت مصادر "صحراء ميديا" أن خمسة أشخاص تم اعتقالهم حتى اليوم الخميس في قضية محاولة تهريب أطنان من السمك كانت في مخازن تابعة للحكومة، باتجاه دولة مالي.
 
وقالت هذه المصادر إن المعتقلين حتى اليوم الخميس هم: مدير مخزن كيفه، مدير مخزن بومديد، سائقين، بالإضافة إلى شخص يحمل الجنسية المالية الذي اشترى السمك.
 
وأكدت المصادر أن المعتقلين الخمسة موجودون بحوزة فرقة الدرك الوطني، وسيحالون إلى النيابة العامة في مدينة لعيون، شرقي موريتانيا، مطلع الأسبوع المقبل.
 
في غضون ذلك أكدت المصادر أنه من المرجح أن تجري اعتقالات أخرى خلال الأيام المقبلة، وذلك في سياق التحقيقات التي تقودها النيابة العامة بمدينة لعيون، والتي أشرفت منذ البداية على اعتقال المعنيين.
 
وكانت وحدة من الدرك الموريتاني، في مركز "الطويل"، التابع لولاية الحوض الغربي، شرقي البلاد، قد تمكنت يوم الثلاثاء (04 يوليو الجاري)، من ضبط عدة أطنان من السمك كانت في طريقها إلى دولة مالي المجاورة، بطريقة "غير شرعية".
 
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن كميات السمك تعود إلى مخازن سبق أن دشنها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في إطار خطة لتوزيع السمك على المواطنين الأكثر فقراً داخل البلاد، وخاصة في المناطق الشرقية.
 
وقد أثارت محاولة تهريب أطنان من سمك هذه المخازن اهتمام الرأي العام الوطني، فيما باشر وكيل الجهورية في ولاية الحوض الغربي القاضي أحمدو بمب ولد محمدو التحقيق في القضية.
 
في غضون ذلك كان المدير الجهوي للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (مركز كيفه) عبد الله ولد اجيون، قد نفى في تصريح لـ"صحراء ميديا" أي علاقة قد تربط المركز الذي يديره بالكميات المضبوطة على الحدود مع مالي.
 


الكلمات المفتاحية : اعتقال, تحقيق, تهريب, سمك, مالي
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