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الجمعة 9 يونيو - 04:30
Sahara Media Agency : #موريتانيا: هكذا علقت الحكومة على التحقيق في أنشطة #هيئة_الرحمة https://t.co/ps0P8EIvIE
الجمعة 9 يونيو - 00:22
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موريتانيا: 5 ولايات تشهد تساقط كميات من الأمطار


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 9 يونيو 2017 - 12:12



موريتانيا: 5 ولايات تشهد تساقط كميات من الأمطار
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شهدت عدة ولايات موريتانية خلال 24ساعة الماضية تساقط كميات من المطر متفاوتة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية.
 
وأفادت الوكالة نقلا عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييس المطر سجلت خلال 24 ساعة الماضية تساقطات على مناطق متفرقة من البلاد.
 
وجاءت الأمطار المسجلة على النحو التالي:
 
ولاية الحوض الشرقي:
 
اعوينات ازبل .............. 5ر 13مم
تمبدغة........................9 مم
 مقام ابراهيم .................20 مم
اكليك محمد ولد امحمد ....... 12 مم
 نسر اهل حميد.........15 مم
 
ولاية الحوض الغربي:
 
عين فربه ..........9 مم
لعيون ...............4 مم
بدمغه.................3 مم
ام لحياظ ...........28 مم
الطينطان .............2 مم
باكوينيته................5 مم
 
ولاية لعصابه:
 
 باركيول..............8 مم
 كرو...........5ر5 مم
كنكوصه .........4 مم
كيفه .............5ر1 مم
 
ولاية غورغول:
 
بوكل....................18 مم
 بوكدره...............31 مم
العكريش ........45 مم
كيهيدي ..................17 مم
اكراع الفيل..............10 مم
لكصيبه1.............24 مم
 امبود...............2 مم
 مونكل..............25 مم
مفتاح الخير................5 مم
انجيوه...................13 مم
وج بوصيادب.............12 مم
 
ولاية لبراكنه:
 بابابى........................6 مم
باكودين ......................11 مم
ادباي الحجاج ...................8 مم
امباني...........................4 مم
 انبابينا...........................12 مم
بوشامه...........................12 مم
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, سيول, طقس, مناخ
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