موريتانيا: 65 مليون لغلق آخر ملفات الإرث الإنساني



قالت الحكومة الموريتانية إنها أنهت أغلقت آخر دفعة من ملفات الإرث الإنساني المتعلقة بأحداث 1989 بتعويض ودمج العمال العقدويين السابقين للشركة الوطنية للتنمية الريفية(صونادير).



وأكدت مفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني أن تسعة وأربعين من عمال صونادير سيستفيدون من هذه العملية، وتشمل ثلاث مستويات حسب وضعيات المعنيين وهي التعويض والدمج والحق في التقاعد .



وسيعاد توظيف ستة (06) عمال ما زالوا نشطين ؛ وسيستفيد ثلاثة وثلاثون (33)عاملا من حقهم في التقاعد؛ وعشرة (10) توفوا سيتم تقديم التعويض لذويهم بمبلغ إجمالي بلغ خمسة وستين مليونا وثمان مائة وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وستون (65.818.560 ) أوقية.



وأكد مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني الشيخ التراد ولد عبد المالك، أن حكومته عملت على دمج كل موظفي ووكلاء الدولة العائدين والتعويض لهم عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الأحداث الأليمة لسنة 1989، وفق تعبيره.



ودعا المفوض كافة الموريتانيين إلى التصدي بحزم لما سماها الدعايات المغرضة الهادفة إلى النيل من وحدة وتماسك الشعب الموريتاني، وتوطيد التماسك الإجتماعي، ومحاربة آثار الاسترقاق.

