موريتانيون حرمتهم "السياسة" من جواز السفر

الضغط بـ"الدبلوماسي"



المصادر تتحدث عن استخدام جواز السفر الدبلوماسي كوسيلة ضغط سياسية، من طرف النظام الموريتاني خلال السنوات الأخيرة، فقد تم سحبه من الشيخ محمد الحسن ولد الددو، بسبب ما يقال إنها مواقفه السياسية.



كما تلكأت السلطات في منح جواز السفر الدبلوماسي لعدد من وزراء الخارجية السابقين، بسبب نشاطهم السياسي المعارض، وفي مقدمة هؤلاء محمد فال ولد بلال والشيخ سيد أحمد ولد باب مين، الناشطان في صفوف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد.



ولعل المماطلة الأبرز تعرض لها زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد، الذي انتظر لعام كامل حتى يحصل على جوازه الدبلوماسي، وذلك لأن وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة اشترطت أن يرجع الزعيم السابق أحمد ولد داداه جوازه الدبلوماسي، قبل أن تمنح لولد محمد جوازه، وقد وقع الأخير في حرج كبير جراء قرار الوكالة، إذ رفض أن يطلب من ولد داداه إرجاع جوازه الدبلوماسي.



وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد طلبوا من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال السنوات الماضية، أن يتدخل لإنصافهم ومنحهم جوازات دبلوماسية ينص عليها الدستور الموريتاني، ولكنهم ظلوا يعانون من المماطلة والتأخير حتى ألغي مجلسهم بموجب استفتاء شعبي أثار الكثير من الجدل.

