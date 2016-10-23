موريتاني يصل التصفيات النهائية لمشروع " تحدي القراءة العربي"





انطلقت أمس السبت في دبي، المرحلة النهائية لتصفيات تحدي القراءة العربي بدورته الأولى، الذي أطلقه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .





وتم اختيار الطالب الموريتاني ادومو ولد اشبيه ولد بيده إلى جانب 18 طالبا من 15 دولة عربية سينافسون على الجائزة الكبرى التي تبلغ 550 ألف درهم .





وقال الطالب الموريتاني، ادومو ولد اشبيه ولد بيده (18 عاماً)، إنه وجد في تحدي القراءة "فرصة كي يقرأ بشمولية كبيرة، فكان يسعى إلى الكتب في المجالات المختلفة في الشعر والفنون الهندسية، والفنون الخاصة بالإضاءة".





وأكد ولد بيده سعيه لحمل مشعل الثقافة العربية، مشيرا إلى أن الجائزة تزيد من الشغف بالعلم والتعليم، إلى جانب القسم المخصص للأهل لأنهم يدعمون أولادهم.







وبلغ عدد جوائز المشروع أكثر من 11 مليون درهم، ما يجعله أكبر مشروع إقليمي عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي ، لإبراز جيل جديد مثقف في مجال الاطلاع والقراءة وشغف المعرفة.







وأعلنت اللجنة العليا لتحدي القراءة العربي بدء التصفيات النهائية على مدار يومين (أمس واليوم) إذ سيخضع المرشحون الـ18 إلى اختبارات إضافية لاختيار ثلاثة منهم، سيتعين عليهم اجتياز اختبار أخير أثناء الحفل الختامي غداً، ليتم بعدها الإعلان عن تتويج بطل الدورة الأولى من تحدي القراءة العربي 2015 ـ 2016، الذي سيحظى بجائزة تبلغ 550 ألف درهم.

