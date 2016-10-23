موريتاني يصل التصفيات النهائية لمشروع " تحدي القراءة العربي"

مفوض حقوق الإنسان يؤكد التزام موريتانيا بتطبيق القوانين

ولد الشيخ أحمد يطالب بتمديد الهدنة في اليمن

المنتدى: لا لتعديل الدستور و مخرجات "الحوار" أثبتت صحة موقفنا

الجزائر : استقالة الأمين العام للحزب الحاكم

بدء التحضيرات للقمة العربية-الأفريقية المقررة الشهر القادم

بنكيران يتحالف مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية

وزيرة الزراعة تدعو مؤسسات الإستصلاح إلى احترام معايير الجودة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من
Sahara Media Agency : Article n°32184 https://t.co/kB9lOtA4Qw
الاحد 23 أكتوبر - 19:58
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | Article n°32184 https://t.co/7i1Q7LX6mG
الاحد 23 أكتوبر - 19:58
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتاني يصل التصفيات النهائية لمشروع " تحدي القراءة العربي"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 23 أكتوبر 2016 - 17:11



موريتاني يصل التصفيات النهائية لمشروع " تحدي القراءة العربي"
مواضيع ذات صلة

 

انطلقت أمس السبت  في دبي، المرحلة النهائية لتصفيات تحدي القراءة العربي بدورته الأولى، الذي أطلقه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .


وتم اختيار الطالب الموريتاني ادومو ولد اشبيه ولد بيده إلى جانب 18 طالبا من 15 دولة عربية سينافسون على الجائزة الكبرى التي تبلغ 550 ألف درهم .


وقال الطالب الموريتاني، ادومو  ولد اشبيه ولد بيده (18 عاماً)، إنه وجد في تحدي القراءة "فرصة كي يقرأ بشمولية كبيرة، فكان يسعى إلى الكتب في المجالات المختلفة في الشعر والفنون الهندسية، والفنون الخاصة بالإضاءة".


وأكد ولد بيده سعيه  لحمل  مشعل الثقافة  العربية، مشيرا إلى أن الجائزة تزيد من الشغف بالعلم والتعليم، إلى جانب القسم المخصص للأهل لأنهم يدعمون أولادهم. 

 

وبلغ  عدد جوائز المشروع  أكثر من 11 مليون درهم، ما يجعله أكبر مشروع إقليمي عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي ، لإبراز جيل جديد مثقف  في مجال الاطلاع والقراءة وشغف المعرفة.

 

وأعلنت اللجنة العليا لتحدي القراءة العربي بدء التصفيات النهائية على مدار يومين (أمس واليوم) إذ سيخضع المرشحون الـ18 إلى اختبارات إضافية لاختيار ثلاثة منهم، سيتعين عليهم اجتياز اختبار أخير أثناء الحفل الختامي غداً، ليتم بعدها الإعلان عن تتويج بطل الدورة الأولى من تحدي القراءة العربي 2015 ـ 2016، الذي سيحظى بجائزة تبلغ 550 ألف درهم.



الكلمات المفتاحية : تصفيات, قراءة, مشروع


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة