موريتاينا: أمطار متفاوتة على خمس ولايات

شهدت خمس ولايات موريتانية تساقط كميات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية.
وشملت الأمطار ولايات لعصابه وكوركول، ولرباكنه، واترارزة وغيديماغه ، وجاءت المقاييس على النحو التالي
لعصابه:
باركيول........06 مم
بلحراث.2......03 مم
دقفك..........21 مم
القبرة..........50 مم
كيول..........37 مم
لبنيه...........30 مم
لعويسي..........10 مم
تزكر...........15 مم
السايل..........06 مم
تبال...........10 مم
لونات العلبة......30 مم
بود مايل........40 مم
كوركول:
بكل...........25 مم
مقامه..........02 مم
امبود.........3.5 مم
مفتاح الخير......12 مم
تيجيل..........04 مم
تفندسيفى........16 مم
ساني..........11 مم
لحرش.........06 مم
لبراكنه:
بابابي...............10 مم
بوكاديم..............07 مم
بير اولاد يارة.........10 مم
بوزريبة.............06 مم
ادباي الحجاج.........07 مم
انيبينا..............07 مم
بوشامه.............06 مم
لمبيدي.............10 مم
اترارزة:
اجياولينج........2.4 مم
كيدي ماغه:
بيدام............05 مم
جاكيلي...........72 مم
كمو.............31 مم
الملكه............05 مم
صمبا كاندي........25 مم
زنيكي بله.........04 مم
كوروكورو..........25 مم
كنكو..............07 مم
بوجول.............25 مم
سكني دجري.........36 مم
دجربي............15 مم