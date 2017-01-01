موريتاينا: أمطار متفاوتة على خمس ولايات

إنطلاق أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا

تحديات تنتظر قادة أفريقيا فى قمتهم 29

نقابة تقدم عدة مطالب للحكومة لتحسين وضعية الاطباء

موريتانيا تعرض المساعدة لحل الأزمة فى ليبيا

عزيز إلى أديس آبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الافريقي

عزيز يبحث مع ماكرون الوضع فى الساحل

كيتا : من حق شعوب الساحل العيش بسلام ونسعى لذلك

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إنطلاق أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا https://t.co/vgjvs5kUW5إنطلاق-أعمال-القمة-الأفريقية-بأديس-أب… https://t.co/sQ3DChB0C2
الاثنين 3 يوليوز - 12:19
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تحديات تنتظر قادة أفريقيا فى قمتهم 29 https://t.co/vgjvs5kUW5تحديات-تنتظر-قادة-أفريقيا-فى-قمتهم-29_a3… https://t.co/KG4pEs9v6k
الاثنين 3 يوليوز - 12:19
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتاينا: أمطار متفاوتة على خمس ولايات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 3 يوليوز 2017 - 11:35



موريتاينا: أمطار متفاوتة على خمس ولايات
مواضيع ذات صلة

شهدت خمس ولايات موريتانية تساقط كميات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية.
وشملت الأمطار ولايات لعصابه وكوركول، ولرباكنه، واترارزة وغيديماغه ، وجاءت المقاييس على النحو التالي
 
 
لعصابه:
باركيول........06 مم
 
بلحراث.2......03 مم
 
دقفك..........21 مم
 
القبرة..........50 مم
 
كيول..........37 مم
 
لبنيه...........30 مم
 
لعويسي..........10 مم
 
تزكر...........15 مم
 
السايل..........06 مم
تبال...........10 مم
 
لونات العلبة......30 مم
 
بود مايل........40 مم
 
كوركول:
 
بكل...........25 مم
 
مقامه..........02 مم
 
امبود.........3.5 مم
 
مفتاح الخير......12 مم
 
تيجيل..........04 مم
 
تفندسيفى........16 مم
 
ساني..........11 مم
 
لحرش.........06 مم
 
لبراكنه:
 
بابابي...............10 مم
 
بوكاديم..............07 مم
 
بير اولاد يارة.........10 مم
 
بوزريبة.............06 مم
 
ادباي الحجاج.........07 مم
 
انيبينا..............07 مم
 
بوشامه.............06 مم
 
لمبيدي.............10 مم
 
اترارزة:
 
اجياولينج........2.4 مم
 
كيدي ماغه:
 
بيدام............05 مم
 
جاكيلي...........72 مم
 
كمو.............31 مم
 
الملكه............05 مم
 
صمبا كاندي........25 مم
 
زنيكي بله.........04 مم
 
كوروكورو..........25 مم
 
كنكو..............07 مم
 
بوجول.............25 مم
 
سكني دجري.........36 مم
 
دجربي............15 مم
 


الكلمات المفتاحية : الأمطار, الخريف
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة