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موقع "فيسبوك" ينبهك على موعد الإفطار في رمضان


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 30 ماي 2017 - 12:08



موقع "فيسبوك" ينبهك على موعد الإفطار في رمضان
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أطلق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خدمة جديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم تعرض موعد الأذان وصلاة المغرب في الدولة التي يقطنها المستخدم.
 
وتظهر الميزة في أعلى شاشة الهاتف في نفس المساحة التي يقترح فيها فيسبوك تحدبثات ومعلومات يرى أنها مفيدة للمستخدم.
 
وأضاف الموقع الذي يعد الأكثر استخداما في العالم، رسم مسجد إلى جانبه موعد غروب الشمس الذي يحدد عند المسلمين وقت صلاة المغرب والإفطار.
 
وتأتي الخدمة في سياق تغييرات يقدمها فيسبوك في شهر رمضان الذي يعرف نموا كبيرا في استخدامه، إذ أن 86 في المائة من مستخدميه في الشرق الأوسط يحتفلون بقدوم شهر رمضان، إذ يعرف استخدام الموقع نموا كبيراً بنسبة 5 في المائة مقارنة مع باقي شهور السنة، وهو ما يعني زيادة تقدر بحوالي 57.6 مليون ساعة إضافية يقضونها في رمضان.
 


الكلمات المفتاحية : انترنت, تكنولوجيا, رمضان, فيس بوك
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