"ميثاق لحراطين" يدين قمع الحمالة ويطالب بإنصافهم



أعلن الميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين تضامنه اليوم الإثنين مع "الحمالة المحرومين من لقمة عيشهم"، داعيا إلى إنصاف الحمالة خدمة للمصلحة العامة و إنصافا لهؤلاء المواطنين.



ودان الميثاق فى بيان وزعه اليوم ما سماها القرارات الجائرة الصادرة "عن إدارة لا تقيم وزنا لمصالح المواطنين الفقراء" فى إشارة إلى قرار إدارة الميناء إفراغ الحاويات خارج الميناء.



وقال الميثاق إن هذا القرار أدى إلى فقدان الاغلبية الساحقة من "هؤلاء المواطنين الفقراء لعملهم و أبقاهم يتسكعون أمام بوابات الميناء من الصباح إلى المساء دون أن يجدوا عملا يعينهم على إعالة أسرهم الجائعة".



وطالب البيان السلطات العمومية بالتدخل لإلغاء قرار حمل الحاويات إلى المدينة و إلزام الإدارة بإرجاع الامور إلى سابق عهدها".



وندد الميثاق بما وصفه "بقمع قوات الامن اليوم مجموعة من الحمالة المحتجين على قطع مصدر رزقهم على مستوى ميناء نواكشوط المستقل" .

