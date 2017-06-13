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ميركل تدعو الدول الكبرى لنقل السلاح إلى أفريقيا


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 13 يونيو 2017 - 01:19



ميركل في استقبال الرئيس السنغالي - رويترز
ميركل في استقبال الرئيس السنغالي - رويترز
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الاثنين، إنه ينبغي للبلدان الصناعية الكبرى أن تكون أكثر انفتاحا على نقل السلاح لأفريقيا ضمن مساعدات التنمية حتى تتمكن بلدان القارة من محاربة الجماعات المتشددة.
 
وجعلت المستشارة الألمانية العلاقات مع الدول الأفريقية نقطة محورية في رئاسة ألمانيا الحالية لمجموعة دول العشرين، وقالت إن عددا من زعماء أفريقيا اشتكوا لها من أنه ينتظر منهم محاربة التشدد دون الحصول على مساعدات عسكرية مهمة من الغرب.
 
وقالت في افتتاح مؤتمر لمجموعة العشرين عن أفريقيا في برلين "على مدار سنوات طويلة شعرنا بارتياح عندما لم نركز على المعدات العسكرية... لكن ينبغي لنا أن نتحلى بالصدق مع أنفسنا، فالتنمية لا تتحقق إلا بضمان الأمن".
 
وقدمت ميركل وصفا موجزا لخطط لمجموعة العشرين "مدمجة مع أفريقيا" تنتقل من الأفكار القديمة عن مساعدات التنمية لتبحث بدلا من ذلك عن فرص للشراكة مع الدول الأفريقية التي يسجل العديد منها معدلات نمو كبيرة.
 
وقالت ميركل "نحتاج إلى تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة لكل العالم".
 
وأيدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، المبادرة وقالت إن دراسات أظهرت أن أفريقيا تحتاج إلى مشروعات بنية تحتية بقيمة مئة مليار دولار وما يصل إلى 20 مليون وظيفة جديدة كل عام للتعامل مع النمو السكاني المتوقع.
 
وأثنت ميركل على الدول الأفريقية التي تحارب متشددين إسلاميين مثل مالي ودول مجاورة وتعهدت بدعم ألمانيا لخطة فرنسية تهدف لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتشكيل قوة في غرب أفريقيا لمحاربة الإرهاب والتهريب في منطقة الساحل.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, ألمانيا, أمن, إرهاب, السلاح
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