ميزانية موريتانيا لسنة 2017 تصل 44ر461 مليار أوقية



صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس على مشروع قانون المالية الأصلي، لميزانية الدولة لسنة 2017، والتي بلغت 44ر461 مليار أوقية ، أي بزيادة 27ر10 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و28ر2% بالقيمة النسبية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016 البالغ 17ر451 مليار أوقية .



وحسب البيان الصادر في أعقاب مجلس الوزراء فان مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2017 يحقق توازنا بين الإيرادات والنفقات ، بينما يسجل انخفاضا قدره 86ر1 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و40ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2016.



وأكد البيان أنه بإضافة نفقات الاستثمار الممولة على الموارد الخارجية، تتزن موارد وأعباء قانون المالية لسنة 2017 بمبلغ 44ر603 مليار أوقية، وهو ما يمثل زيادة 27ر15 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و60ر2% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016.



ويمثل قانون المالية لسنة 2017 حسب البيان أول سنة من تنفيذ خطة عمل ذات أولوية لإستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، ويخصص للإنفاق الاستثماري غلافا إجماليا قدره 56ر258 مليار أوقية موجهة لتمويل مشاريع حيوية في مجالات البنى التحتية،والزراعة، والمياه، والطاقة، والتنمية البشرية.