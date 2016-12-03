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Sahara Media Agency : الأمم المتحدة تطالب موريتانيا بمضاعفة الجهود لحماية ذوي الإعاقة https://t.co/tQGpudRCIU
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ميزانية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية أمام الجمعية الوطنية


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 3 ديسمبر 2016 - 20:00



ميزانية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية أمام الجمعية الوطنية
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ناقشت  لجنة المالية بالجمعية الوطنية خلال  الاجتماع الذي عقدته  اليوم السبت ميزانية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.
 
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمه وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة  محمد الامين ولد الشيخ استعرض فيه مختلف بنود هذه الميزانية.
 
وتبلغ ميزانية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية في مشروع قانون المالية المذكور، مليار و 466 مليون و 502 ألف و 630 أوقية، من ضمنها مليار و 256 مليون و 502 ألف و 630 أوقية ميزانية تسيير، و 210 مليون ميزانية استثمار.


الكلمات المفتاحية : جمعية وطنية, مالية, ميزانية


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