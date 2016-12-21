ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية أمام النواب





ناقشت لجنة المالية في الجمعية الوطنية أمس الثلاثاء ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.





وتابعت اللجنة خلال الإجتماع عرضا قدمته وزير الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة فاطمة بنت حبيب استعرضت فيه مختلف بنود هذه الميزانية.





وتبلغ ميزانية الوزارة المذكورة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 مليارين و386 مليون و 309 ألفا و963 أوقية.





ويبلغ البند المخصص للتسيير من هذه الميزانية مليارين و 186 مليون و 309 ألفا و 963 أوقية في حين يبلغ البند المخصص للاستثمار 200 مليون أوقية.

