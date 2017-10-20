ميزة الواتساب الجديدة.. تابع تحرك أصدقائك



قدم تطبيق المراسلات الفورية "واتساب" إحدى المزايا التي كان ينتظرها المستخدمون بشدة، وهي معرفة مواقع أصدقائهم لحظياً ومتابعة تحركاتهم على الخريطة.



الميزة الجديدة التي تدعى "لايف لوكيشن"، تسمح للمستخدم بمشاركة موقعه الجغرافي لحظياً بالزمن الفعلي مع الشخص الآخر الذي يتحدث معه.



وحسب موقع "عالم التنقية"، تختلف هذه الميزة عن ميزة مشاركة الموقع الجغرافي القديمة التي تسمح بإرسال الموقع الحالي للمستخدم عبر الخريطة. لكن الميزة الجديدة يمكن من خلالها مراقبة وتتبع موقع المستخدم بكل خطوة يتحرك بها.



هذه الميزة تحتاج إلى الانضمام إليها من نافذة المحادثة ضمن خيار مشاركة الموقع الجغرافي واختيار "شير لايف لوكيشن"، ويمكن اختيار فترة زمنية من ربع ساعة أو ساعة أو ثماني ساعات تبقى فعالة خلالها.



ويمكن للمستخدم إيقاف التتبع في أي لحظة، وليس مضطراً إلى الانتظار طوال فترة التتبع المذكورة. وتقول "واتساب": إن البيانات المرسلة ما بين الشخصين أثناء التتبع مشفرة، ولا يمكن الاطلاع عليها من أي جهة خارجية.



ستتوفر هذه الميزة على "أندرويد" و"آيفون" تدريجيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة عبر تحديث التطبيق.

