ميزة "واتس آب" الجديدة تحول هاتفك لـ"رادار"

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ميزة "واتس آب" الجديدة تحول هاتفك لـ"رادار"


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 3 فبراير 2017 - 03:37



ميزة "واتس آب" الجديدة تحول هاتفك لـ"رادار"
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كشفت تقارير صحفية عديدة عن طرح تطبيق "واتس آب" لميزة جديدة، وصفت بأنها ستجعل من الهاتف الذكي أشبه بـ"رادار"، ما يمكنه من تتبع المواقع الآنية لمن يراسلهم الشخص.
 
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإنه يمكن لتلك الميزة الجديدة أن تتيح للشخص تتبع مواقع أصدقائه على الخريطة، في الوقت الفعلي المتواجدين فيه.
 
وسيكون هاتف المستخدم أشبه بالرادار، الذي يمكنه أن يلتقط أماكن تواجد أصدقائه، ويرشده إلى الطريق الذي يمكن أن يسلكه كي يجدهم ويذهب إليهم.
 
ولا تزال تلك الميزة مطروحة في النسخة التجريبية لتطبيق "واتس آب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، ومن المتوقع طرحها رسميا خلال الفترة المقبلة.
 
ولن تتوقف تلك الميزة عند أصدقاء بعينهم، بل ستمكن كافة أعضاء مجموعات الدردشة في التعرف بسهولة على أماكن بعضهم البعض.
 
وستمكن "واتس آب"، المملوكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من إمكانية إلغاء تفعيل تلك الخاصية بسهولة، أو جعلها تعمل لفترة معينة، حتى يعثر عليك صديقك، ثم تغلق من تلقاء نفسها بعد 5 دقائق مثلا.
 


الكلمات المفتاحية : تكنولوجيا, هاتف, واتساب


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