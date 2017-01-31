ميزتان جديدتان لملايين من مستخدمي واتساب



تعكف شركة "واتساب" للمراسلات الفورية على تطوير ميزتين استعدادا لإطلاقهما قريبا على تطبيقها الذي يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم.



وتتيح الميزة الأولى إمكانية تعديل الرسائل المرسلة أو حذفها بشكل نهائي، لكن شريطة القيام بذلك قبل فتحها من طرف المتلقي، وفق تقارير صحفية.



ويرتقب أن تصبح الميزة متاحة على الهواتف مع إطلاق تحديث جديد للتطبيق، لكن الشركة لم تحدد أي تاريخ للقيام بذلك.



أما الميزة الثانية، فيرجح أن تسمى "لايف لوكايشن تراكين"، وتسمح للأصدقاء أن يشاركوا بعضهم البعض المواقع الجغرافية التي يوجدون بها، في مجموعات المحادثة.



ويسمح التحديث بتحديد دقيق لموقع تواجد أطراف المحادثة، ويواكب مواقعهم حيثما تحركوا.



لكن المستخدمين سيضحون بمزيد من خصوصيتهم حين سيستفيدون من تلك المزايا، وفق تحذيرات لخبراء تقنيين.

